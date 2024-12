Les femmes musulmanes « Ndeyi Askan Wi » font un appel pour le lancement de leur plateforme

La plateforme nationale des femmes musulmanes « Ndeyi Askan Wi » s’est réunie, ce mercredi 25 décembre, à l’espace Harmattan pour faire un appel pour le lancement de leur plateforme le 1er janvier 2025 à l’institut Islamique de Dakar.



Selon le secrétaire général de la plateforme Ndeyi Askan Wi, Mame Diarra Bousso Thiam, le but de cet atelier est de travailler sur des thèmes portant sur l’harmonisation du protocole de Maputo avec le code de la famille ou une correction même du code de la famille. En dehors de cela, les membres de cette plateforme se pencheront également sur les stratégies de vulgarisation des travaux. La plateforme « Ndeyi Askan wi » a pour objectif de protéger la famille et l’enfance et sa devise est « SANCAAT NEEGU SEY YI BOOF NJABOOT GI ».

Ainsi, le porte-parole de cette plateforme a invité tous les sénégalais à rejoindre et participer à la journée de lancement de la plateforme intercoalisée des femmes musulmanes dénommée Ndeyi Askan WI née depuis 2022. Car, elle a comme mission de travailler ou d’agir dans la vie de la société sénégalaise pour rehausser le niveau des valeurs humaines, sociétales et religieuses de la société.