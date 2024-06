Les engagements de la CODYSEP pour la "Protection des enfants et la continuité des apprentissages en situation d'urgence"

Ce 28 juin 2024, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (CODYSEP) a fait l'état des lieux de son nouveau programme, d'ailleurs grandement appuyé par l'UNICEF : la "Protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence (PECA-SU)". Cette intervention vise à veiller au renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'enfant.

Réunis pour la seconde fois pour un dialogue national important, cette fois-ci à la date du jeudi, les membres de la plateforme de la société civile COSYDEP, du syndicat des enfants et ceux de l'association des parents d'élèves, ont présenté l'ambitieux programme épaulé par l'UNICEF, appelé : "Protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence."

C'est un projet déterminé à défendre l'éducation des jeunes enfants et apprenants en période sociale défavorable au sein du Sénégal. "L'éducation peut subir des crises", affirme monsieur Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP avant de souligner : "c'est pourquoi nous devrions travailler sur la résilience des établissements scolaires, et anticiper les crises, puis songer à des mesures robustes et fortes."

Avec les incidents passés et tensions sociales engendrées à l'intérieur du pays, et qui ont lourdement impacté l'éducation de la jeunesse sénégalaise - Fermeture des écoles à Saint-Louis pour des raisons climatique et environnementale ; grève des enseignants en février 2024 à cause du report de la présidentielle par Macky Sall , et les quelques défauts que l'on ne cesse de reporter tels la situation des enfants handicapés, le ministère de l'Éducation nationale est dans une dynamique de positionner les enfants dans de meilleures conditions pour qu'ils aient "une bonne éducation de qualité, d'équité et inclusive."

"Le ministère a toujours adopté une politique d'accompagnement de ses enfants, en situation de crise tout comme en situation normale. Je pense aujourd'hui que même dans le cadre d'une éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge", rassure monsieur Mamadou Samb, le représentant du ministère de l'Éducation nationale.

Déjà quelques recommandations ont été retenues lors de ce rassemblement. L'on suggère "la généralisation du projet, la tenue régulière de débats publics dans les établissements et enfin, la décentralisation des émissions radios dans certaines communes..."