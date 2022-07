Les commerçants de la région de Dakar enrôlés à travers des financements de la microfinance.

La région de Dakar, au cœur des financements de la microfinance.



350.000.000 fcfa ont été mis à la disposition des commerçants des marchés de Dakar. Une opération lancée depuis le 30 Juin et clôturée ce 02 juillet aux HLM. Cette cérémonie était présidée par Zahra Iyane Thiam, la ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire accompagnée d'une forte délégation de son ministère.



Les commerçants de Dakar, Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et Rufisque ont bénéficié de ces financements. Les commerçants du département de Dakar ont ainsi reçu leur part du gâteau ce samedi 02/07/2022 aux marché des HLM.



Les commerçants des différents marchés de la région de Dakar se sont frotté les mains aujourd'hui avec des financements reçus des mains de Zahra Iyane Thiam Diop. Des financements qui leur serviront à mieux développer leur commerce qui est une routine pour eux. Un acte salutaire pour les bénéficiaires. Selon eux, le financement est arrivé au bon moment et ils pourront bien relancer leurs activités. Un projet derrière lequel les commerçants ont couru pendant deux ans. Un retard de financement qui est dû au Covid-19.



Les femmes qui ont répondu massivement présentes à l'appel, ont magnifié cette belle initiative du gouvernement Sénégalais. Tous les 32 marchés enquêtés ont reçu leurs financements et le reste des marchés recevront leurs financements dès que l'enquête se fera après la Tabaski.



350.000 000 f pour le département de Dakar, sans apport, avec seulement un taux d'intérêt de 6% . Le ministre rappelle aux bénéficiaires que ce projet est pour l'inclusion sociale et solidaire. « Faites-en un bon usage et respectez les délais de remboursement », a-t-elle demandé.



Les 350.000.000 fcfa sont répartis selon l'étendue du marché et les besoins des bénéficiaires, de 7.000.000 fcfa à 20.000.000 FCFA.