Législatives en France / Gabriel Attal après les résultats du 1er tour : « Évitons à la France le projet funeste »

Ce soir n’est pas un soir comme les autres pour le premier ministre Gabriel Attal, par ailleurs candidat à sa propre réélection, qui estime qu’à l’issue de ces résultats du 1er tour des législatives en France ce dimanche, « la leçon de ce soir est que l’extrême droit est prêt du pouvoir ». En effet, le député de Ensemble pour la République considère que « jamais dans la démocratie de la France, l’assemblée nationale n’a risqué ce soir d’être dominé par l’extrême droite. « Notre objectif est clair: empêcher le Rassemblement national d’avoir une majorité absolue au second tour et de dominer l’assemblée nationale et de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis aux électeurs avec la force que l’instant appel: pas une voix ne doit aller au Rassemblement National (RN) » regrette Gabriel Attal.



À la fin de sa déclaration qu’il a tenue après les résultats du premier tour des législatives portant le RN devant avec plus de 33% des voix ce dimanche, le premier ministre lance un appel: « en de pareilles circonstances, la France mérite que l’on hésite pas d’être à la hauteur et d’empêcher que l’irréparable se passe car cette extrême droite réduirait notre pays au néant ».