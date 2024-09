Législatives du 17 novembre : La journaliste Mariam Selly Kane est candidate…

La journaliste de la RTS Mariam Selly Kane sera la tête de liste de la coalition MSK Dekkal Yaakaar aux prochaines législatives du 17 novembre.

Elle va décliner le programme de sa coalition constituée de personnalités indépendantes et faire sa profession de foi, avant de répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse qu'elle va animer ce mardi 24 septembre dans un hôtel de la Place.



Pour Mariam Selly Kane, « C’est une formidable opportunité de redistribuer les cartes, d’équilibrer notre représentation parlementaire et de renforcer la présence de femmes et d’hommes de qualité dans le dispositif de prise de décisions pour la nation sénégalaise », fait-elle savoir dans le communiqué parvenu à Dakaractu.



"Le monde des médias auquel appartient Mariam Selly Kane depuis 32 ans est particulièrement sollicité pour donner de la visibilité à cette coalition jeune et indépendante qui ambitionne de restaurer et d’entretenir l’espoir, surtout auprès des couches les plus vulnérables (les jeunes et les femmes), ajoute le document.