Législatives à Kolda : cinq nouvelles têtes élues dont un rescapé...

Pour les récentes législatives, la région de Kolda a élu cinq nouveaux députés dont un rescapé tous de la mouvance présidentielle (BBY). Les nouveaux sont entre autres Mamadou Dame Cissé (maire de Mbouroucko) et Coumba Ndiaye (présidente des femmes) pour le département de Médina Yoro Foulah, Idirissa Baldé (maire de Dabo) et Kadidiatou Thiam (1ère adjointe/maire Kolda) pour Kolda et Aminatou Diao (Rcd/Bby). Le seul rescapé des ex députés est le maire de Vélingara Mamadou Oury Baïlo Diallo. D'ailleurs ce dernier est à son deuxième mandat de député.

Parmi ces nouvelles têtes, notre attention s'est portée sur Coumba Ndiaye, la présidente des femmes de Médina Yoro Foulah et Aminatou Diao de Vélingara. Quant à Coumba Ndiaye, elle est un pur produit des organisations féminines. Elle a milité très tôt en politique en adhérant aussi à l'Apr. Avec le retrait de l'ex député Moussa Sabaly, actuel PCD de Yéro Foulah, le département a bénéficié pour cette 14e législature de deux députés.

Aminatou Diao est un pur produit aussi des radios communautaires. Elle a milité très tôt au RCD de Diawadou Barry en tant qu'animatrice à la radio communautaire de Wassadou. Leurs deux parcours différents font d'elles des femmes leaders dans leurs domaines respectifs. Ainsi, en tant que femmes du monde rural, elles sauront porter la voix de leurs consoeurs à l'hémicycle. Certainement, leur combat pourrait concerner entre autres, l'autonomisation des femmes, la scolarisation des filles, la lutte contre l'excision.

Parmi les six députés, quatre sont du monde rural, notamment Mamadou Dame Cissé, Coumba Ndiaye, Idirissa Baldé et Aminatou Diao.