Législatives 2024 : Le Rassemblement des Artisans du Sénégal veut tirer son épingle du jeu !

Le mouvement indépendant « Grand Rassemblement des Artisans du Sénégal » va participer au scrutin du 17 novembre prochain. Bamba Sow Design avec ses camarades veulent, pour une première, poser le pied à l’hémicycle pour représenter dignement le secteur et soutenir les artisans dans leurs différentes attentes. Celui qui avait représenté le Sénégal à l’Expo Dubaï en 2021 dégage 15 millions pour garantir la caution qui permettra au secteur de l’artisanat de nourrir l’espoir d’être représenté à la prochaine 15e législature. Les listes seront en campagne d’ici quelques jours et devront s’adresser aux sénégalais qu’elles devront convaincre pour espérer et mériter leurs suffrages. Le Rassemblement des Artisans du Sénégal veut marquer son empreinte dans cette course effrénée vers la défense des aspirations des sénégalais.