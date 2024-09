Législatives 2024: Bassirou Bâ de l’Union «Natal Kaw gui» dénonce les lenteurs pour l’obtention de casiers judiciaires, parle de sabotage et interpelle le ministre de l’intérieur

A quelques heures de la date de clôture des dossiers de candidatures pour les législatives anticipées 2024, l’Union «Natal Kaw gui» placée à la 38 ème position sur la liste des candidats enregistrés peine à décrocher des casiers judiciaires et autres documents. En cause, renseigne Bassirou Bâ, le coordonnateur, "nous avons déposé plus de 40 casiers judiciaires entre ce jeudi et le vendredi". "Le tribunal de Kaolack à lui seul gère les six départements de Kaolack et Kaffrine. Notre représentant a été renvoyé au lundi alors que la clôture des dossiers est prévue ce dimanche. C’est un sabotage". Bassirou Bâ lance un appel au ministre de l’intérieur pour que des mesures visant à permettre à tous les candidats de pouvoir bénéficier de tous les documents pour participer démocratiquement à ces élections législatives anticipées. "Il ne faut pas oublier que les fortes précipitations dans le monde rural ont beaucoup ralenti nos représentants qui sont dans ces localités. Le ministre de l’intérieur doit prendre rapidement une décision pour permettre aux candidats de pouvoir légaliser leurs documents dans les collectivités locales, au tribunal où à la gendarmerie pour pouvoir participer à ces législatives", a-t-il lancé.