Législatives 2022 : Cheikh Mbacké Ndiaye, reconnaissant envers le président Macky Sall après avoir été investi sur la liste départementale de Keur Massar.

La liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Keur Massar s’est constituée autour de la ministre du commerce et de Cheikh Mbacké Ndiaye, responsable politique.



Cheikh Mbacké Ndiaye était pour rappel, candidat au conseil départemental de la même localité où il est investi. Le responsable politique, avec ses premiers mots de reconnaissance pour la confiance que le chef de l’Alliance pour la république lui porte, dit mesurer pleinement la confiance et l’espoir placée sur sa modeste personne.



D’ailleurs, pour lui, c’est même un honneur ! « Cette marque d’estime à mon égard m’oblige à témoigner toute ma gratitude au Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Monsieur Macky Sall, Président de la République. Par la même occasion, je remercie tous les militants et sympathisants de la Grande majorité présidentielle et leur réitère toute ma détermination et mon engagement militant », ajoute l’ancien candidat au Conseil départemental de Keur Massar.



À travers son message, Cheikh Mbacké Ndiaye appelle à l’union autour des idéaux de la coalition qui peuvent les propulser vers cette majorité présidentielle à la 14e législature.



« Je lance un appel solennel à tous mes camarades de parti et ceux de la coalition, afin de sceller une union sacrée afin d'assurer une belle victoire à notre coalition et garantir au président Macky Sall, une majorité confortable à l'Assemblée Nationale à l'issue des élections législatives du 31 juillet 2022 », ajoute-t-il, confiant.