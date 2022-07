Législatives 2022 : Aminata Nguirane met fin à son compagnonnage avec Karim Wade, quitte le Pds et se range du côté de Antoine Félix Diome.

Aminata Nguirane a effectué le déplacement de Ndiambour à Dakar pour venir annoncer son départ du Pds. Ex karimiste et proche collaborateur de Wade-fils, elle a décidé de tourner la page dans sa collaboration avec ce dernier.



« À compter d’aujourd’hui, je ne me considère plus comme une karimiste. Ce sont les militants qui ont décidé de mon départ. Les raisons s’expliquent par le fait qu’on ne peut plus attendre quelqu’un dont on ne sait plus quand il reviendra », a confié ce 20 juillet, l’ex secrétaire exécutive chargée de l’emploi des jeunes au sein du Pds.



L’ex libérale qui a exprimé sa sortie du Pds devant ses militants réunis à la place du souvenir africain, a mis son destin politique entre les mains de Antoine Félix Abdoulaye Diome.



« Je réitère ici mon amitié avec le ministre Félix Antoine Diome et je précise qu’il ne m’a pas démarché, j’ai personnellement choisi en toute liberté de le soutenir pour ces élections législatives et celles présidentielles de 2024 », a dit la responsable politique dans le Ndiambour.



Aminata Nguirane compte, toutefois, entamer sa campagne dans les jours qui vont suivre pour le compte de la coalition majoritaire BBY.