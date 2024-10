Le vigile accusé de vol chez sa patronne, plaide le cambriolage : Un piège qui se referme sur lui

Accusé d’avoir dérobé des appareils électroménagers et des animaux domestiques au domicile de sa patronne à Ngaparou Plage, B. Coulibaly, un vigile, se retrouve face à la justice. Selon L’Observateur, l’homme a tenté de justifier la disparition des biens en affirmant avoir été victime d’un cambriolage alors qu’il se faisait soigner à Dakar.



Embauché en février 2024 pour surveiller la résidence de M. C. Sène, Coulibaly a rapidement gagné la confiance de sa patronne, qui lui a confié les clés de sa maison avant de partir en France en mai. Cependant, un mois plus tard, alors que la dame était à l’étranger, Coulibaly aurait profité de son absence pour dérober des objets de valeur et les animaux domestiques qu’elle lui avait laissés.



Alertée par ses voisins sur le comportement douteux de son gardien, M. C. Sène rentre précipitamment au Sénégal début octobre pour découvrir la disparition de ses biens ainsi que celle de Coulibaly. Après plusieurs tentatives infructueuses de le contacter, elle porte plainte à la gendarmerie de Ngaparou. Face à cette situation, Coulibaly envoie des émissaires pour tenter de négocier un règlement à l’amiable, que M. C. Sène accepte uniquement pour pouvoir le piéger.



Lors d’une rencontre censée réconcilier les deux parties, le vigile tombe dans le piège tendu par sa patronne et est immédiatement arrêté. Devant les enquêteurs, il nie en bloc les accusations et soutient qu’il a quitté son poste temporairement en raison d’une maladie, laissant ainsi les cambrioleurs s’introduire dans la maison.



Malgré ses explications, Coulibaly a été déféré au parquet de Mbour, où un mandat de dépôt lui a été décerné, le plaçant en détention provisoire en attendant son jugement.