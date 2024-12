Le président azerbaïdjanais accuse Moscou d'avoir voulu cacher les causes du crash au Kazakhstan

Le président azerbaïdjanais a accusé dimanche la Russie d'avoir voulu cacher que l'avion de la compagnie nationale qui s'est écrasé mercredi au Kazakhstan avait essuyé des tirs provenant du territoire russe, et réclamé des excuses publiques de la part de Moscou.



Ilham Aliev a estimé que les diverses versions des faits avancées par la Russie après le crash "montrent clairement que la partie russe voulait étouffer l'affaire". "Admettre (sa) culpabilité, présenter des excuses en temps utile à l'Azerbaïdjan, qui est considéré comme un pays ami, et informer le public à ce sujet, voilà autant de mesures et d'étapes qui auraient dû être prises", a-t-il dit à la télévision nationale, selon l'agence d'Etat Azertag.