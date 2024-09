Le député Guy Marius Sagna agressé au Togo lors d'une rencontre…

Le député Guy Marius Sagna, membre du parlement de la Cedeao, a été agressé ce dimanche 29 septembre 2024 lors d'une rencontre tenue à Lomé avec ses collègues députés de l'opposition togolaise au siège du Parti CDPA, sur invitation du député Kafui Adjamagbo Johnson.



Dans une vidéo virale sur X (ex-Twitter), on voit Guy Marius Sagna qui faisait un discours, brutalement interrompu par des jets de chaises. Guy Marius Sagna, avec le visage ensanglanté, serait blessé selon certaines sources sur place. Il serait même interné dans une clinique non loin de l'endroit où se tenait la rencontre. Des miliciens du président Faure Gnassingbé sont accusés d’avoir violemment battu les députés togolais devant la police qui n’a rien fait.



« Dehors, des voitures et motos qui étaient garées ont été caillassées. » Des responsables de la dynamique pour la majorité du peuple (DMP), notamment le député Targone et un autre dont nous ignorons le nom, sont battus à sang. Nous n’avons pas pu voir la députée Adjamagbo pour savoir dans quel état elle se trouvait. Des militants sont également battus et blessés, a indiqué un confrère sur Twitter. Il souligne également que parmi les blessés figurent des journalistes et certains ont vu leurs portables être confisqués.