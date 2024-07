Le département d'hygiène de Dakar lance l'opération de saupoudrage et de lutte anti-larvaire, ce mercredi

La sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar va procéder , ce mercredi 10 juillet 2024 à partir de 22h à une opération de saupoudrage de certains quartiers de Dakar. Il s'agit, selon l' Adjudant Malle Diop, de la Brigade départementale du service d'hygiène de Dakar, de lutte anti-larvaire. Une initiative qui vise à contrôler et à éradiquer les nuisibles qui menacent la santé publique, notamment les moustiques vecteurs de maladies telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya. Pour cette première partie, sont concernées, les communes de Fann, Point-E, Amitié, Mermoz, Ouakam, Yoff, Grand Yoff, Patte d'oie, Cambérène. L'adjudant Mallé Diop invite les populations à rester chez elles. Pendant toute la durée de l'opération, il est vivement recommandé de rester à l'intérieur de vos habitations. Cette mesure de précaution vise à minimiser votre exposition aux produits utilisés, qui, bien que homologués et sans danger à faible exposition, peuvent causer des désagréments.