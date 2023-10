Le PM à Thiès Nord: Médina Fall et Keur Mame Cheikh égrènent leurs requêtes

Dans le cadre de sa tournée économique, le Premier ministre Amadou BA s’est rendu à Médina Fall, Keur Cheikh, chez les Baye Fall communément appelé « Pi thie mi», le fief des Baye Fall. Arrivé tard dans la nuit, Amadou Bâ a été reçu par le représentant du Khalife des Baye Fall. Le porte-parole du Khalife a d’abord remercié le chef du gouvernement et sa délégation pour cette visite nocturne avant de formuler les doléances de sa communauté.



Des requêtes qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En effet, le Premier ministre a exprimé son attention aux doléances des populations qui tournaient autour de : la construction d’un lycée, du financement de l’association des Petites filles de Mame Cheikh Ibra Fall, de la tenue de CRD présidé par le ministre de l’Intérieur pendant leur Gamou annuel entre autres.



Keur Médina reçoit tous les Baye Fall du Sénégal pendant le Mawlid. Le représentant du Khalife a ensuite formulé des prières à l’endroit du candidat de Benno Bokk Yakaar, à qui il a remis un boubou en guise de cadeau, « un geste très symbolique » selon Amadou Bâ. Le Premier ministre a ainsi exprimé toute sa satisfaction et ses remerciements aux descendants de Mame Cheikh Ibra Fall avant de continuer ses visites nocturnes chez les autres familles religieuses de Thiès à savoir la famille DJITÉ et Dia.