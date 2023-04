Lansana Gagny Sakho raille Abdourahmane Diouf: « Ce n’est pas en faisant de la vision de PROS que tu vas y arriver ».

Décidément, Dr Lansana Gagny Sakho mène depuis son affiliation dans l’opposition un farouche combat pour défendre le projet de Pastef- les patriotes porté par Ousmane Sonko et cela il ne cesse de le démontrer au quotidien et partout où il passe. L’ancien directeur général de l’Onas est d’ailleurs prêt à en découdre avec tous ceux qui veulent contraindre à la concrétisation de la vision du Pastef et de son président n’en déplaise même aux autres adversaires du régime. Dans un tweet qui a fait 141k et posté sur sa page, le responsable politique y raille le président du parti ‘’Awalé’’ Dr Abdourahmane Diouf qu’il taxe de vouloir exister en s’appuyant sur la vision de Ousmane Sonko.

« Ce n’est pas en faisant de la vision de #PROS que tu vas y arriver….. Une copie ne peut jamais ressembler à l’original. Cherches ta voie cher ami… #BallaBeye ne va jamais accepter un combat avec #YawuDial», a écrit Dr Lansana Gagny Sakho. Il a utilisé la UNE du quotidien Yoor Yoor du mercredi 12 avril qui met en exergue Dr Abdourahmane Diouf appréciant le bilan économique du régime de Macky Sall.

Dans un autre tweet posté récemment dans la soirée du 12 avril, le patriote y expose les chiffres liés à la vente des bracelets de la démocratie et de la résistance, la nouvelle stratégie de communication que déroule le Pastef. A l’en croire 9 928 bracelets ont été vendus rien que dans la journée du 11 avril. Le chiffre a atteint les 21 333 bracelets dans la journée du 12 avril, a-t-il fait savoir sur sa page tweeter.