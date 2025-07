Lancement du rapport d’Africa Jom Center : Le discours d'Ousmane Sonko sur la société civile contraint à un changement de lieu

Le lancement du rapport d'Africa Jom Center, intitulé "SUNU GIS - GIS", qui devait initialement se tenir au bureau régional du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH), s'est finalement déroulé à la Fondation Friedrich Ebert, située sur la corniche Ouest de Dakar. Ce changement de lieu est directement lié aux récentes déclarations incendiaires d'Ousmane Sonko à l'encontre de la société civile.



Une "charge particulièrement féroce" qui dérange

Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, a expliqué que la délocalisation de l'événement est due à "une charge particulièrement féroce sur la société civile et sur les militants des droits de l’homme" de la part du Premier ministre.



Il a précisé avoir reçu un appel téléphonique la veille du lancement, l'informant de la décision de ne plus accueillir la cérémonie au HCDH. L'objectif était d'éviter tout "risque d’un incident diplomatique" en raison de la tension générée par les propos d'Ousmane Sonko.



Ce déplacement met en lumière les conséquences concrètes des récentes attaques verbales du Premier ministre sur l'espace de la société civile et les relations avec les institutions internationales.