Lancement de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes : Ndèye Saly Diop Dieng prend à bras le corps la question.

Dans un contexte fortement marqué par des cas de viol et de maltraitance à l’endroit de la gente féminine, Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des droits des enfants, a lancé officiellement ce jeudi, la campagne des 16 jours d’activisme pour lutter contre la violence faite aux femmes.



Ainsi, sont venus prendre part à l’événement, le collectif « dafa doy », des associations de femmes, l’Unicef, l’Onu Femme, et même des ministres femmes pour soutenir leur collègue Ndèye Saly Diop Dieng, telles Aïssata Tall Sall et Néné Fatoumata Tall.



À l’occasion, la ministre de la femme est revenue sur l’affaire Miss Sénégal en invitant les concernées à se retrouver pour discuter et aller sur une même voie afin de combattre l’injustice que subissent les femmes. Un appel à l’unisson qui vient temporiser le débat sur cette bataille judiciaire entre deux femmes qui se déchirent depuis quelques jours et qui a fini par diviser les femmes en deux groupes...