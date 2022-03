Lancement 2ème phase de formation HIMO/AGETIP : Le ministre de l'emploi apprécie les résultats déjà obtenus et engage les jeunes à plus d'entrepreneuriat

L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi est engagée à contribuer à la politique de l’État du Sénégal qui consiste à enrôler le maximum de jeunes dans le cadre du programme spécifique dénommé 'Xeyu Ndaw Yi'.

Un programme qui a vu la participation de tous les secteurs et services de l’État du Sénégal, notamment l'AGETIP. En effet, ce dernier à travers HIMO/AGETIP a déjà entamé son enrôlement de jeunes avec déjà 600 recrutés en octobre dernier mais à un rythme effréné pour atteindre l'objectif qui est d'enrôler 2.000 jeunes en moins de 3 ans.



La deuxième phase de ce programme sous la conduite de l'AGETIP à été lancée ce matin par le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, Dame Diop, à Pikine en présence du maire de la ville et des autres autorités locales.



Le ministre a salué et mesuré les résultats obtenus par l'AGETIP dans ce programme d'urgence 'Xeyu Ndaw Yi' ainsi que cette méthode efficace qui consiste à recruter, former, et accompagner les jeunes qui peuvent, à leur tour devenir de grands entrepreneurs dans les différents domaines où ils sont formés.