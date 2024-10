La tristesse de Thierno Madani Mountaga Tall : « Que l’État presse le pas et que les bonnes volontés réagissent… » « Un musulman doit aider son prochain ! »

La tristesse et la désolation qui règnent dans presque toute la partie nord-est du pays, dont le Fouta en particulier suite à la crue ravageuse du fleuve Sénégal, ont poussé Serigne Thierno Madani Tall à faire face à la presse ce samedi. Le chef religieux a initié ce rendez-vous pour, dit-il, lancer un appel pressant en faveur des sinistrés. Clairement touché par le drame, le Patriarche tidiane estime que la situation est assez dramatique pour nécessiter un élan de solidarité populaire et consistant. « L’Islam nous recommande de nous entraider dans le bien. » Le Prophète (Psl) nous enseigne que celui qui sait se mettre au chevet de son prochain en difficulté sera forcément parmi les élus de Dieu.



Serigne Thierno Madani Tall insista sur le caractère pressant de son appel. « Je parle au nom de tous les khalifes du Sénégal, sans exception. » Je tiens tout d’abord à faire part de ma compassion envers ces personnes qui ont perdu des proches, des biens, des vivres et j’appelle l’État du Sénégal à presser davantage le pas pour sauver les familles touchées. Je lance le même appel à l’adresse des grands commerçants, des hommes d’affaires et de toutes les autres bonnes volontés et les invite à réagir. Les mosquées peuvent servir de lieux pour la mobilisation des aides. »



Il terminera son discours en rappelant que le croyant doit rendre grâce en toute situation avant de formuler des prières. « Je prie Dieu qu’il fasse que ces pluies soient, aussi, une aubaine pour les Sénégalais et qu’elles apportent bonheur et prospérité ! »