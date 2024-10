La télévision d'Etat iranienne évoque au moins "six détonations" entendues près de Téhéran

La télévision d'Etat iranienne a fait état d'au moins "six détonations" entendues dans la nuit de vendredi à samedi près de la capitale Téhéran, sans en préciser la cause dans l'immédiat.



"Six fortes détonations, semblables au bruit d'une explosion, ont été entendues dans des quartiers de Téhéran", a déclaré un présentateur de la télévision d'Etat.