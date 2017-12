La revalorisation de l’offre publique urge : Plus de 2,5 millions d’enfants sont hors de l’école

Dans le cadre du programme de la coalition de la société civile pour l’éducation, la Cosydep a tenu une session de renforcement de capacité des acteurs en partenariat, leadership, transformationnel et contrôle citoyen participatif. Ce programme se veut d’entrer par la recherche, mais aussi de consolider les perspectives en termes de renforcement de capacité des membres. Ainsi, pendant trois jours, syndicats et ONG vont se concerter pour l’amélioration et la revalorisation de l’éducation.