La plateforme mondiale des femmes entreprenantes pour l'élargissement des opportunités aux femmes

La journée mondiale de la femme africaine est célébrée au Grand Théâtre National ce jeudi. Une initiative de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes ( PLAMFE ) qui, à travers des ateliers de formation et d'échanges au profit des femmes, leur a permis de fructifier leur business et d'améliorer leurs conditions. La cérémonie est présidée par Ndèye Saly Diop Dieng, le ministre de la femme, de la famille et du genre qui soutient cette initiative. L'occasion a aussi été saisie pour le travail remarquable des femmes leaders en leur remettant symboliquement des distinctions...