La petite Aida retrouvée : les voisins expliquent les contours de son retour.

Inquiétés depuis l’enlèvement de la petite Aida Diagne, les Pikinois peuvent retrouver le sommeil. C’est ce samedi que la petite fille d’un an et demi a été retrouvée à Icotaf par les limiers de Pikine. Un ouf de soulagement pour les populations qui ont envahi la police et le domicile de Zale Make Up (papa de la petite Aïda Diagne). C’est une population de la banlieue qui, tout en se réjouissant de cette bonne nouvelle, en demande encore plus en matière de sécurité pour éviter de tels évènements. Elle demande également une punition de la ravisseuse.