« La peine de mort ne saurait être appliquée pour le moment au Sénégal » (Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État au ministère de la justice...)

En cette période où le Sénégal est confronté à une série de violences, le Secrétaire d'État chargé des droits humains et de la bonne gouvernance au ministère de la justice a donné son point de vue sur la peine de mort.

Pour Mamadou Saliou Sow, "la peine de mort n'est pas à l'ordre du jour au Sénégal".

"C'est très dur ce qui se passe en ce moment avec ces scènes de violence répétées, mais l'État fait tout son possible pour prendre les mesures idoines et limiter ces actes qui n'honorent pas le pays", estime l'attaché du ministère de la justice.