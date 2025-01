"La guerre des pétards" : un pari dangereux pour les ados

Depuis quelques jours, on assiste dans certains quartiers à un jeu dangereux d'adolescents qui s'adonnent à une guerre risquée : la guerre des pétards. Sur les réseaux sociaux, depuis le 30 décembre, on poste des vidéos montrant des jeunes qui se donnent à cœur joie à ce que l'on peut qualifier de jeu d'enfant. Certes, nous sommes tous passés par là, nous avons tous allumé des pétards les derniers jours de décembre et au début du mois de janvier, dans nos quartiers et même dans nos écoles, mais la situation devient dangereuse, si tous les ados d'un quartier se battent contre un autre quartier, en faisant des dégâts collatéraux de part et d'autre.

Dans une vidéo virale, l'on montre des jeunes du quartier Nord-Foire et Ouest-Foire se livrer à un combat sans merci avec des feux d'artifice. Plusieurs voitures ont été vandalisées et la police a procédé à des arrestations. L'odeur des pétards, à force de les inhaler, sont nocives pour la santé, sans oublier la nuisance sonore. Sur une autre vidéo postée sur la TL, un jeune homme aux Maristes, lance des bulles d'étincelles dans toutes les directions, sans se soucier des véhicules stationnés à côté, ou encore des gens qui passent dans la rue.

Toujours dans son lot de dégâts collatéraux, un ancien hôtel à Saly a été incendié par les feux d'artifice, le soir du nouvel an. Deux cases qui étaient des chambres de touristes ont été consumées. Jusqu'où peut aller l'insouciance de ces gamins? C'est la question que se posent beaucoup de gens, notamment les internautes sidérés par toutes ces images négatives que l'on poste sur les réseaux sociaux, tout comme les parents dont les enfants sont entraînés dans ce jeu dangereux, au péril de leur vie, car les asthmatiques ne sont pas épargnés. L'État va-t-il prendre des mesures afin d'éviter une catastrophe?

Dans tous les cas, cette "guerre des pétards" n'augure rien de bon pour nos ados, qui sont toujours dans la peau d'enfants insouciants...