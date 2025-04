La démocratie sans la liberté de la presse est un non-sens !Par Youssou DIALLO

La décision visant à interdire certains organes de presse dits « non conformes » constitue une tentative vaine de museler la presse libre. Ses conséquences immédiates risquent d’être la disparition de plusieurs centaines d’emplois.



Le Club Sénégal Émergent exprime sa solidarité avec l’ensemble de la presse dans son combat pour le droit d’exister et contre l’arbitraire.



La presse est un acteur essentiel de l’exercice des libertés dans un État de droit et une démocratie. Dans ses récentes déclarations, le Club avait déjà dénoncé les menaces croissantes qui pèsent sur les libertés fondamentales, notamment sur la liberté de la presse.



Le Club Sénégal Émergent soutient pleinement la presse en lutte, en particulier les organes directement visés, et leur adresse ses encouragements les plus sincères pour une victoire éclatante contre l’arbitraire.



La presse libre est un pilier fondamental de l’État de droit et de la démocratie. Sans une presse libre et indépendante, la démocratie perd tout son sens.



Le Sénégal ne doit pas, en 2025, faire figure d’exception. Ce serait une régression extrêmement grave pour notre pays !



Vive la presse libre et indépendante dans un État de droit !

Vive la démocratie sénégalaise !



Dakar, le 28 avril 2025

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent