La communauté mouride de Suisse organise une journée d’exposition sur Cheikh Ahmadou Bamba les 20, 21 et 22 septembre prochain

Une exposition internationale sur Cheikh Ahmadou Bamba sera organisée, les 20, 21 et 22 septembre à Genève. En collaboration avec Africalab de l’université de Genève, la communauté mouride de Suisse est composée de la fédération des dahiras Mourides de Suisse (FEDAMS), de l’association continent Premier, initiatrice du Gingembre Littéraire et de « Majalis ».

Cet évènement qui a pour thème « l’Islam et la paix dans le monde », s’inscrit dans le cadre des journées Culturelles que la FEDAMS organisait périodiquement en vue de diffuser la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. En d’autres termes, il s’agit de ce grand soufi (1855-1927), fondateur de la voie Mouride, dont les enseignements et l’œuvre sont aux antipodes des actes d’extrémistes usant de l’étendard de l’Islam pour justifier leur idéologie de violence et d’intolérance.

Parallèlement avec la journée Mondiale de la paix de l’ONU et la célébration de la date de départ vers l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, une table ronde est organisée pour marquer l'édition 2024, à l’Université de Genève sous le thème « Religion, Pacifisme, conflits et paix mondiale ». Ce panel sera animé par d’éminents professeurs dont Didier Péclard, directeur de Africalab, Ibrahima Thioub, historien, ancien recteur de l’université de Dakar, Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis, écrivain et intellectuel mouride, Mouhamed Galaye Ndiaye, directeur de l’Institut Al Mihrab, Bruxelles, l’islamologue Cheikh Abdallah Fahmi, spécialiste du soufisme et de la voie mouride, le professeur Anta Babou et le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye.

D’autres personnalités politiques et de la société civile Suisse et genevoise prendront part aussi à cette cérémonie.