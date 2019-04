La ZAKAT ou l'impôt sur les revenus : Vers une institutionnalisation au Sénégal.

La ZAKAT qui est le troisième pilier de l'islam, constitue un outil social qui participe à la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité. Ainsi, afin de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d'empêcher le monopole de l’argent par un groupe d'individus et encourager la circulation des biens, le WAQF (un instrument spécifique de l’économie islamique dont la mission principale consiste à remédier à des problématiques sociales complexes), le cabinet de consultance Global finances islamiques et translation et des banques islamiques se sont réunis autour d'un forum pour discuter sur le thème : institutionnalisation de la Zakat au Sénégal.