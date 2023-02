La Fondation Sonatel dote Gandoul de multiples infrastructures modernes de développement pour un coût de 400 millions FCFA.

Gandoul, 14 Février 2023 - La Fondation Sonatel inaugure un nouveau projet «village», à destination des populations de Gandoul, dans la région de Thiès. La construction, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures modernes dans les domaines de la Santé, de l’Education et du Développement durable à Gandoul, berceau du satellite en Afrique, répondent à la mission première de la Fondation Sonatel de participer fortement à améliorer les conditions de vie des populations.



Dans son volet Education, l’école élémentaire de 07 classes, pour 225 élèves, du village de Gandoul a été entièrement réhabilitée, complètement équipée en matériel didactique numérique et mise aux normes modernes d’enseignement, de même que la construction et l’équipement du daara de la localité qui accueillent une centaine d’apprenants. Il s’agit :



▪ bloc administratif comprenant un bureau pour le Directeur,

▪ d’une salle polyvalente servant de bibliothèque et d’espace numérique,

▪ et la réhabilitation du mur de clôture en plus de l’aménagement de l’aire de jeu

A ces infrastructures, se sont ajoutées des innovations :

▪ une cantine scolaire

▪ et un terrain de sport pluridisciplinaires



Les élèves du village ont aussi pu bénéficier dans le cadre du programme éduction numérique d’un important kit périscolaire servant à donner accès à du contenu éducatif indépendamment de la qualité de l’accès internet.



En Santé, la Fondation a doté le village de Gandoul d’un nouveau poste de santé entièrement équipé adossé à 2 logements : un pour l’Infirmier Chef de poste et un second pour la Sage-femme.



Pour un Développement durable, la Fondation Sonatel a construit un puits pour accompagner les activités dites vertes (Ecole verte et village vert) et a installé des panneaux solaires pour l’alimentation en énergie propre du poste de santé, de l’école et du Daara. Pour toujours mieux accompagner les populations, l’éclairage public a été rajouté au périmètre du projet.



Avec la Construction d’un marché, infrastructure inédite à Gandoul, la Fondation Sonatel donne une particularité à son nouveau projet « village » dans une localité chargée d’histoire pour les télécoms au Sénégal. Cette valeur ajoutée découle de la volonté toujours affichée de la Fondation Sonatel d’intégrer l’écoute de ses partenaires et parties prenantes dans ses programmes. La construction d’un marché était une attente fortement exprimée par les Populations de Gandoul ; et avec ce nouvel espace, elles vont disposer d’un environnement commercial aux normes intégrant toutes les commodités.



Au-delà de Gandoul, ce sont près de 11 000 personnes vivant dans trois autres villages environnants (Toglou, Yam et Kandam) qui vont également être impactées par ces opportunités grâce à un investissement de 400 millions de la Fondation Sonatel.

Pour accompagner l’émergence des localités rurales, la Fondation Sonatel a retenu de réaliser régulièrement un projet village dans une zone définie avec les autorités. En zone rurale, l’accès aux infrastructures de base est généralement très difficile. Les enfants sont souvent amenés à parcourir plusieurs kilomètres par jour pour se rendre dans des écoles souvent dans un état de vétusté très avancée. A cet état de fait s’ajoutent les habitations caractérisées par leur éloignement des structures sanitaires rendant ainsi difficile l’accès aux soins de santé.



A la suite des projets «village» financés respectivement à Thicatt Ouloff, SOB 2, Mbakhna, Sarème, Mérina Sarr, Déguerre et Tomboronkoto respectivement dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Matam, Diourbel, Louga, Fatick et Kédougou, la Fondation Sonatel a retenu d’en réaliser à Gandoul dans la commune de Diass, département de Mbour, région de Thiès. Pour continuer à poser les jalons d’un accès durable aux services sociaux de base.



Il convient de rappeler que le projet « village » est le cadre à travers lequel la Fondation Sonatel déroule ses programmes d’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus reculées, en leur facilitant l’accès aux services prioritaires préalables à tout projet de développement.



Depuis plus de 20 ans, la Fondation Sonatel , s’est engagée aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture, ses trois axes de mécénat. Elle s’active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d’œuvrer pour le développement du pays, à travers le bien-être des populations.