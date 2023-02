La Destination Sénégal se positionne comme destination phare du marché italien en Afrique de l’Ouest

La Destination Sénégal opère un nouveau changement dans son approche marketing et communication sur les marchés émetteurs.







Cette nouvelle démarche axée sur le réseautage B2B se fonde sur l'innovation et les solutions digitales.







La stabilité, le modèle de référence dans la coexistence pacifique des communautés et des religions confortent la réputation du Sénégal, pays de la teranga, terre d’accueil et d’hospitalité.







Pour le repositionnement de la Destination Sénégal sur le marché italien, l’ASPT scellait, lundi 13 février, à Milan, un partenariat avec le Tour Operateur ‘’Il Diamante’’.







La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée au stand de la Destination Sénégal à la Bourse Internationale du Tourisme (BIT) qui se déroulait du 12 au 14 février.







Dans le cadre de cette convention, plus de 6000 agences de voyages italiennes et 200 opérateurs, formés sur les produits touristiques du pays de la Teranga, commercialisent à partir du mois de mai 2023 un nouveau catalogue sur les attraits de la Destination Sénégal.







La même approche conduisait lors de la Foire Internationale du Tourisme à Madrid (18-24 janvier 2023) la Destination Sénégal à s’associer sur le marché Iberique, avec Europlayas, un tour opérateur avec plus de 18 000 agences connectées et présentes en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni et en Italie.







La Destination Sénégal s’alliera aussi avec le Groupe Tui, leader dans le secteur mondial dans le tourisme, promoteur de Riu Hotels & Resorts pour consolider la relance de la Destination Sénégal sur les marchés émetteurs.







En France, le même modèle de vente avec le voyagiste Promovacances Karavel, promoteur de la marque FRAM, consolide le dynamisme de la Destination Sénégal sur son premier marché émetteur.







Une campagne de publicité et une bonne présence dans la nouvelle brochure de FRAM seront portées par plus de 3500 agences de voyages françaises.







Le flux de voyages et de touristes vers le pays de la Teranga se développe avec la réception de vols charters en provenance de la France, de la Belgique, du Luxembourg, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et de l’Allemagne à destination du Sénégal.







L'Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) enregistrait en 2022 plus de 2 millions 500 passagers dont près de 1,5 millions de touristes.







De nouveaux marchés s’ouvrent avec la reprise du secteur et l'International Tourism Bourse (ITB Berlin 2023) prévu au mois de mars, permettra d'accroître la clientèle d’une Destination Sénégal en pleine croissance et en plein renouveau.







Dans le cadre de ces partenariats avec les voyagistes, il est prévu l’organisation d'éductours (voyages de familiarisation) aux agences de voyages et professionnels du tourisme sur des thématiques, telles que la découverte du Sénégal, sa richesse culturelle etc.







Des campagnes digitales conjointes en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Sénégal et des sessions de formation se tiendront à partir du mois de mai 2023.







BIT Milan: Le Sénégal fait une très bonne impression







Le Sénégal fait une très bonne impression lors de la Bourse internationale du Tourisme de Milan. Le stand du Sénégal figure sur toutes les publications de la BIT dans ses plateformes digitales, mettant en avant son hospitalité et sa richesse culturelle.







Le Directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf a reçu la plus haute reconnaissance académique pour la Protection environnementale et sociale.







La richesse de l’offre éco touristique du Sénégal a été saluée par la nouvelle Académie des Arts, des Sciences et des Métiers notamment le Parc National des Oiseaux de Djoudj, 3ème réserve ornithologique au monde, le Parc National du Delta du Saloum, inscrit au Club des plus belles baies du monde et le Parc National de Niokolo Koba, la plus grande réserve animalière d’Afrique de l’Ouest.







Ce prix de la Nouvelle académie des Arts, des Sciences et des Métiers de l’Italie récompense le Sénégal pour ses nombreux efforts dans la protection et la préservation des réserves et parc naturels.







La BIT (BIT – Borsa Internazionale del Turismo) est l'événement de référence du secteur en Italie.







Le Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Loisirs, Mamadou Bassirou NDIAYE, Le Consul Général du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine DIOUF, les Directeurs généraux de l’ASPT et de la SAPCO, Pape Mahawa DIOUF et Souleymane Ndiaye ont inauguré le stand de la Destination Sénégal.







33080 visiteurs, 1000 exposants et 6756 acheteurs très profilés du monde entier se sont donnés rendez-vous du 12 au 14 février, à la Fiera Milano.