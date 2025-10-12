La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a mené à bien l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire d’escroquerie au visa. Le mis en cause a été déféré ce 6 octobre 2025 devant Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Cette procédure fait suite à une plainte déposée par une victime affirmant avoir été arnaquée de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA, somme exigée en échange d’une promesse d’obtention d’un visa pour les États-Unis d’Amérique.



L’enquête a révélé que le suspect, qui se trouvait potentiellement aux États-Unis, faisait l’objet d’une demande de recherches aux frontières. Celle-ci a permis son interception le 3 octobre 2025 par le Commissariat spécial de Karang, alors qu’il tentait de regagner le territoire national en provenance des États-Unis via la Gambie.



Auditionné sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu avoir perçu la somme de 2 500 000 FCFA, tout en tentant de minimiser sa responsabilité en affirmant n’avoir promis qu’une lettre d’invitation et non un visa. Ses déclarations n’ont toutefois pas convaincu les enquêteurs.



À l’issue de la procédure, l’individu a été formellement déféré pour répondre des faits d’escroquerie au visa.