LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS ATTEND DES DIRIGEANTS QUI SAVENT OÙ ILS VONT, AVEC QUI ET AVEC QUELS MOYENS.

Dans moins de deux mois, les membres statutaires auront la responsabilité d’élire les futures équipes dirigeantes de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et de chacune de nos Ligues.



À la veille de ces consultations décisives, il est plus que jamais nécessaire de replacer le débat sur les faits : l’état réel de nos finances, les risques à court terme, l’insuffisance des infrastructures, le retrait des subventions étatiques, les difficultés dans les programmations et, surtout, les compétences requises pour redresser la trajectoire de notre football. Ce post se veut à la fois un diagnostic et une invitation : un diagnostic, parce que les chiffres ne mentent pas ; une invitation, parce que la prochaine gouvernance devra être à la hauteur des défis.



I. Diagnostic financier 2024 : le message des chiffres (entre autres):

- Trésorerie fin 2024 : 1,8 milliards (contre 4,21 milliards fin 2023) – une baisse de 2,4milliards.

- Résultat net 2024 (-2,4 milliards) toujours négatif, dans la lignée du déficit 2023 (‑2,03 milliards FCFA).

- Subventions divisées par deux (de 2,1 Mds à 1,1 Md FCFA) tandis que les recettes propres restent marginales.

II. Sans inflexion en 2025/2026 : les risques prévisibles:

- Trésorerie potentiellement négative dès fin 2025, compromettant les compétitions et les sélections.

- Retards de paiement des salaires, primes et fournisseurs, perte de crédibilité et litiges CAF/FIFA, sauf intervention de l’Etat

- ⁠retards de chantiers d’infrastructures

- ⁠Réduction dun soutien au football amateur et FÉMININ en particulier



III. Pour une vision crédible et mesurable: des candidats crédibles



À la lumière de l’analyse supra, les aspirants aux hautes responsabilités dans le football sénégalais ne peuvent plus se contenter de discours généreux ni de promesses sans fondement. Notre pays a besoin d’une gouvernance responsable, compétente et structurée.

Que l’on ne s’y méprenne, je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faut guillotiner l’équipe actuelle. Elle a eu ses contraintes. Elle a eu aussi ses limites. Ses victoires et ses échecs. Nous ferons le moment venu froidement l’inventaire. Je ne suis pas aussi pour les prestidigitateurs qui parlent à tout va de sauver les clubs, d’apporter des milliards dans les caisses de la fédération.

Ce que nous attendons désormais de chaque candidat c’est :

1. Une compréhension approfondie de l’écosystème:

- Les enjeux ne se limitent pas aux sélections nationales; ils englobent aussi les réalités des clubs, des ligues régionales, du football féminin et des compétitions locales.

- Le programme doit être clair pour les clubs surtout pour les clubs amateurs surtout dans un contexte de rareté de ressources publiques qui ont poussé l’Etat à se désengager quelque peu du soutien à ces clubs qui sont, au demeurant, des associations privées.

J’ai lu quelques programmes ou plutôt des chapelets de vœux ( un programme doit être chiffré et documenté) où, par exemple, l’on nous dit que le soutien aux clubs sera cru. Il va falloir déja, résorber le déficit, payer les dettes, recouvrer les créances, arbitrer avec les besoins d’infrastructures, régler la question du transport etc. etc.

2. Des compétences managériales et financières:

- L’ambition ne suffit pas. Il faut savoir gérer des budgets, diriger des équipes et planifier sur plusieurs années.

- Résorber le déficit récurrent avec une comptabilité analytique de rigueur pour identifier les principales zones de coûts.

- Multiplier les recettes propres (hors subventions) : merchandising, naming d’infrastructures, billetterie digitale etc.

3. Un programme sérieux, chiffré et vérifiable:

- Chaque engagement doit s’accompagner d’un coût estimé, d’un calendrier réaliste et d’indicateurs de résultat.

- Stabiliser la trésorerie (la FSF actuelle prévoit des encaissements de 5,6 milliards au titre de 2025

- Banque de projets pour les financements FIFA (forward) et CAF (impact)

- S’engager à faire une évaluation à mi-mandat et à démissionner si l’évaluation indépendante conclut à un non respect manifeste des engagements pris.

4. Des principes de gouvernance modernes:

- Comptes publiés, audits réguliers, comptes‑rendus d’activités accessibles à tous: la reddition des comptes n’est plus une option.

- ⁠parfaite intelligence avec l’Etat, bailleur important et incontournable

5. Une rupture d’avec les critères subjectifs du passé:

Dire qu’un candidat est légitime parce qu’il “a les moyens”, “est là depuis longtemps” ou “est ami ou poulain de tel ou de tel ” n’est plus acceptable. Ce sont les capacités avérées à diriger et à produire des résultats qui doivent primer.

Je ne rejette aucun parcours, mais j’affirme avec fermeté que l’avenir de notre football se construira dans les faits, les chiffres et les actes, non dans les slogans, ni dans l’ENTRE-SOI.

Étant un ancien homme politique, je comprends aisément qu’il puisse y avoir des coalitions de personnes ou de structures dans une démocratie mais ceux qui sont à la fédération doivent comprendre qu’ils sont délégataires des pouvoirs de l’ÉTAT donc de l’intérêt général ou public. Ils ne représentent pas des associations privées. Le Manko ne peut se faire ainsi sans l’avis du public. Pas de pv. Rien ne filtre. Ce qui se fait sans le peuple est peut être contre ce peuple. Je ne suis pas contre le contenu mais contre « l’emballage » apparemment…..en béton armé.

LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS ATTEND DES DIRIGEANTS QUI SAVENT OÙ ILS VONT, AVEC QUI ET AVEC QUELS MOYENS.