L'inaction de l'ONU contre Israël est "insensée", déclare le président iranien

Le président iranien Massoud Pezeshkian a qualifié mardi d'"insensée et incompréhensible" l'"inaction" des Nations unies envers Israël dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza et des récentes frappes israéliennes sur le Liban.



"Lors de ma rencontre avec le secrétaire général des Nations unies, j'ai déclaré que l'inaction de l'ONU face aux crimes du régime d'occupation était insensée et incompréhensible", a-t-il déclaré sur X, ajoutant avoir "exprimé" sa "profonde inquiétude quant à l'extension du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient".