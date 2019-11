L’extraordinaire Galaxy Fold de Samsung arrive bientôt

Dakar, le 6 octobre 2019 - Depuis que Samsung Global a dévoilé le Galaxy Fold et créé une nouvelle catégorie d’appareils mobiles, cet appareil extraordinaire a suscité beaucoup d'engouement.

Le Galaxy Fold a été non seulement conçu avec une intégration sans précédent de la tablette et du téléphone, mais il renferme également une incroyable innovation en matière de matériaux, d'ingénierie et d'affichage.



Caden Chiyeon Yu – Managing Director de Samsung Senegal, a déclaré: «Samsung est fier d'être à la pointe de l'innovation en matière de design et de technologie, et le Galaxy Fold en est la preuve. C’est un appareil qui va tout simplement changer notre façon d’utiliser les smartphones, ainsi que ce que nous attendons d’eux dans le futur. Je suis vraiment impatient de voir les réactions des utilisateurs face à cet appareil extraordinaire. "



Le révolutionnaire Galaxy Fold sera lancé au Sénégal le 14 octobre, où davantage de détails seront partagés sur les prix la disponibilité et le lieu d'achat de l'appareil.









À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l'avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils photo, des appareils numériques, des imprimantes, des équipements médicaux, des systèmes de réseau et des solutions à semi-conducteurs et à LED.

Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung à l'adresse https://news.samsung.com/za/.

