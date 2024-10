L'étonnante réponse de Laurent Gbagbo sur les 2 milliards donnés à Chirac « Parce qu'il me les a demandés… »

Accusé d'avoir donné 3 millions d'euros, équivalent à 2 milliards de francs CFA, à l'ancien chef de l'État français, Jacques Chirac pour financer sa campagne, la réponse de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo est plus que surprenante. « Parce qu'il me les a demandés », a-t-il répondu au journaliste Alain Foka. « Il vous faisait si peur que cela ? » rétorque le journaliste. Ainsi, poursuit-il, « Ah Chirac, ce n'est pas une question de peur, c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent… » Moi, j'étais étonné.