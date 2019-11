L'ancien président tchadien annoncé gravement malade : Qu'en est il réellement de l'état de santé de Hissène Habré ?

Emprisonné au Sénégal, Hissène Habré ne serait pas bien portant. Selon la presse du jour, son état de santé inquiéterait ses proches et même l'administration pénitentiaire. Vérification faite, il s'avère qu'il n'y a pas péril en la demeure.



Dakaractu est en mesure d'affirmer que Habré qui purge une peine de prison à vie pour crimes contre l'humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvements commis alors qu'il était président du Tchad, n'est pas gravement malade.



Selon nos sources proches de l'administration pénitentiaire, il a récemment eu deux rendez-vous médicaux, chez l'ophtalmologue et chez le dentiste.



En dehors de ces deux consultations tout à fait normales, eu égard à l'âge du détenu, il n'y a pas eu d'autres. Hissène Habré est âgé de 77 ans.



En exil au Sénégal depuis les années 90, Hissène Habré a été rattrapé par son passé. Jugé par une juridiction spéciale au Sénégal, sous mandat de l'Union africaine, il a écopé d'une réclusion criminelle à perpétuité.



Rappelons qu'un quartier spécial a été aménagé dans la prison du Cap Manuel pour accueillir l'ancien président Tchadien.