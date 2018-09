L’École Centrale Polytechnique d’Ingénieurs (ECPI) ouvre ses portes à Dakar : une industrie du monde scientifique en réponse aux besoins du marché de l’emploi

Une école qui a pour vocation de venir en appui à la politique de l'État du Sénégal dans le cadre de l’enseignement des sciences, des techniques et de la formation professionnelle, à même de promouvoir l’économie de la connaissance. L’Ecole centrale polytechnique d’ingénieurs vient à son heure. En réponse aux exigences qu’impose l’ère de l’information et de l’évolution technologique constante qui ont eu comme conséquence l’émergence d’un marché mondial de services et compétences ouvert à tous les pays, l’ECPI propose sa pertinence et s’approprie les demandes importantes en ressources humaines nécessaires pour prendre en charge les besoins du pays et pour positionner le Sénégal sur le marché international dans les métiers du numérique, de la haute technologie.

Ainsi, elle dispose d’un corps professoral et d’experts expérimentés de haut niveau et offre 3 cycles de formation :

_Un cycle ingénieur, sur 3 ans, ouvert aux élèves ayant réussi les classes préparatoires de l’ECPI et aussi aux titulaires de diplômes scientifiques et techniques BAC +2 (DUT, BTS) et BAC +3 (Licence, Master).

_Un cycle Préparatoire, sur 2 ans, basé sur le programme des grandes écoles françaises, pour les bacheliers scientifiques et techniques.

_Un cycle BTS, sur 2 ans, accessible aux bacheliers.

Mouhamadou Sall, Président de l’école, a aussi annoncé la signature d’un partenariat académique avec l’ESIEE Paris qui est connue parmi les premières écoles d'ingénieurs de France. A Paris, elle a formé les entrepreneurs du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, le plus important salon mondial consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Cette institution est, pour l'année académique 2017-2018, classée au 5ème rang des meilleures écoles d'ingénieurs après le Bac.

Un partenariat qui consiste :

_Au recrutement, dans le cycle ingénieur de l’ESIEE, d’un nombre défini d'élèves ayant réussi le cycle préparatoire de l’ECPI ;

_À l’échange d’élèves entre l’ESIEE et l’ECPI durant le cinquième semestre du cycle ingénieur pour une période d'un semestre académique à l’ESIEE Paris ;

_A la collaboration dans les domaines de recherche et du développement.

L’ECPI ouvrira ses portes en novembre prochain. Les candidats intéressés peuvent dès maintenant déposer leur dossier au : fatouma@ecpi-edu.com.