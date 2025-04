L' An 1 du régime Diomaye Faye : La COSYDEP dresse un bilan mitigé dans l’éducation publique

Un an après l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) dresse un bilan du secteur éducatif sous le prisme des engagements et des actions du nouveau régime. Si des initiatives ont été lancées, les défis structurels et conjoncturels restent nombreux.



L’année électorale 2024 a été marquée par une forte instabilité sociopolitique, perturbant le système éducatif sénégalais. Manifestations, fermetures d’établissements, arrestations d’enseignants et d’élèves… La campagne présidentielle a accentué les tensions, rendant encore plus visible l’urgence d’une réforme éducative en profondeur.



Avant l’élection, les indicateurs du secteur étaient déjà préoccupants : 1,5 million d’enfants hors école, un déficit criant en infrastructures avec 48 696 salles de classe manquantes, ainsi que 409 789 élèves sans acte de naissance, compliquant leur accès à l’éducation.



Dans ce contexte, l’arrivée au pouvoir du président Faye, qui place l’éducation au cœur de sa vision de transformation nationale, suscitait de grands espoirs.



Dès son entrée en fonction, "le gouvernement a multiplié les initiatives. Parmi elles, la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), visant à replacer l’école au centre du développement social et économique du pays", fait savoir le communiqué du Cosydep. L’approche du concept de "Société éducative", qui encourage une implication plus large des acteurs (familles, collectivités, entreprises), marque également une volonté d’innovation.



Sur le plan de la gouvernance, l’ouverture du dialogue entre le ministère de l’Éducation et les partenaires, dont la COSYDEP, a été saluée. Un partenariat structuré a été mis en place pour une meilleure concertation sur les politiques éducatives.



Pour la COSYDEP, l’un des principaux chantiers reste le recrutement d’enseignants. Face à un manque de 4 527 professeurs, l’État a organisé le concours de recrutement des maîtres (CREM) et engagé un recrutement spécial de 2 000 enseignants. Cependant, elle insiste sur la nécessité de privilégier une approche transparente et planifiée, notamment pour atteindre l’objectif de 35 000 enseignants nécessaires selon ses estimations.



Autre engagement fort du régime, souligne le document, l’élimination des abris provisoires d’ici 2029. Une promesse jugée ambitieuse mais indispensable, au regard des 7 145 structures précaires recensées. Toutefois, la COSYDEP rappelle que la construction de nouvelles salles de classe doit s’accompagner d’une rationalisation de la carte scolaire et d’une réhabilitation des infrastructures existantes.



Faisant toujours le bilan de l'an 1 dans le secteur de l'Education, la COSYDEP ajoute que "le gouvernement a annoncé la digitalisation intégrale du secteur éducatif, une réforme stratégique pour moderniser l’administration et améliorer les conditions d’apprentissage. Mais un an après, la mise en œuvre peine à se concrétiser.



Autre sujet sensible qui interpelle la Cosydep, la question du port du voile dans les écoles. Sur ce point, elle estime que l’Arrêté du 8 octobre 2024, qui définit les règlements intérieurs des établissements, n’a pas permis de clore le débat. La COSYDEP plaide ainsi, pour un apaisement et rappelle que l’école doit rester un espace de cohésion sociale et de transmission des valeurs républicaines.



Malgré les efforts déployés, le secteur éducatif sénégalais demeure confronté à des défis structurels majeurs. L’engagement affiché du gouvernement doit désormais se traduire par des actions plus concrètes et une accélération des réformes.



