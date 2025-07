L’APR annonce une nouvelle rencontre ce samedi pour la libération de ses responsables

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a salué les récentes mobilisations organisées à Ourossogui, Saint-Louis et Agnam. Lors de ces marches pacifiques, les militants ont exigé la libération de l’honorable député Farba Ngom et de tous les "otages politiques du régime".



Une assemblée générale des femmes prévue à Dakar

Dans cette même dynamique de contestation, le SEN a annoncé la tenue, ce samedi 2 août, de l’Assemblée générale des femmes de l’APR de Dakar. L’objectif de cette rencontre est d’exiger :



La libération immédiate des responsables du parti : Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye.

La fin du placement sous bracelet électronique d’Ismaïla Madior Fall et d’Aïssatou Sophie Gladima.

La fin du placement sous contrôle judiciaire de Ndeye Saly Diop.

Cette nouvelle mobilisation s'inscrit dans la continuité des actions de l'APR pour réclamer la libération de ses cadres.