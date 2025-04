Kriol Star survit à la fournaise des supporters de l’ASC Ville de Dakar : une mentalité de guerriers dans un chaos magnifique

Après la victoire impressionnante de son équipe contre l'ASC Ville de Dakar, le capitaine de Kriol Star, Joel Freitas Almeida, a délivré un discours puissant dans la zone mixte. Pour lui, la prise de conscience a eu lieu mentalement : « La solution réside dans l'état d'esprit. Suite à notre première défaite, nous avons collaboré avec le personnel technique sur les aspects mentaux, la discipline et la cohésion. On est revenus avec une autre énergie, plus douce, plus connectée », a-t-il assuré. À l'opposé du désordre du premier match, Kriol Star a réussi à mettre en œuvre son plan de jeu avec une synergie retrouvée, illustrant que le facteur psychologique est fréquemment le catalyseur de la performance d'équipe.



Guidé par une résilience impressionnante, Joel met l'accent sur l'importance de se relever après une défaite cuisante : « Ce n'est pas la façon dont tu perds qui compte, mais la manière dont tu réagis. » Triompher sur une équipe robuste telle que Ville de Dakar atteste de la stabilité du groupe et booste leur assurance. Il a souligné l'atmosphère électrisante du public sénégalais : « Spectaculaire. « J'apprécie de jouer ici. » Pour Kriol Star, ce n'est que le commencement : « Le travail ne fait que commencer, nous progressons jour après jour. » Une affirmation robuste, reflétant l'esprit d'un capitaine qui aspire à aller loin.