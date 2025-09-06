Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! »

Lucide et déterminé, Krépin Diatta a résumé l’état d’esprit des Lions après la victoire face au Soudan. « Bien sûr, le match contre le Soudan était une demi-finale pour nous, et la finale se sera contre la RD Congo », a-t-il affirmé. Satisfait d’avoir pris les trois points, le milieu offensif place déjà le cap sur Kinshasa : « On a fait ce que nous devions, maintenant il reste à affronter la RD Congo avec force. Le mental est fort, on n’a pas peur, on sera sereins et on partira avec confiance pour renverser l’équipe adverse et continuer notre route. »