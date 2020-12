Koumpentoum : Serigne Bassirou Sy (CESE) et guide religieux prône la tenue des assises de l'agriculture.

La campagne arachidière 2021 bat son plein. Sur le marché, la course à l'arachide fait rage au grand bénéfice des agriculteurs.

Cependant, la campagne semble avoir fait oublier les problèmes qui gangrènent le secteur. C'est ainsi que Serigne Bassirou Sy, conseiller économique social et environnemental et guide religieux basé à Syll, département de Koumpentoum, prône la tenue des assises de l'agriculture sénégalaise.

Selon lui, "l'agriculture souffre de plusieurs maux."