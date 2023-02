Koumpentoum / Koungheul : une série d’incendies fait un mort et plusieurs dégâts matériels.

Du lundi 13 au Mardi 14 février 2023, les départements de Koumpentoum (Tambacounda) et de Koungheul (Kaffrine) ont fait face à une série d’incendies d'une rare violence qui a réduit en cendres plusieurs villages et causé un mort.



En effet, à Koumpentoum, le village de Koumaré, commune de Méréto, un incendie a ravagé une partie du village. Ici, 27 maisons ont été consumées par le feu. Selon les habitants « le feu s’est déclaré aux environs de 10 heures dans la brousse. Les populations munies de leurs bassines d’eau et matériel se sont engagés à barrer la route au feu qui prenait la direction des concessions. Mais avec la violence du vent, c’était peine perdue. »



Alertés, les sapeurs-pompiers n’ont pas pu se transporter sur les lieux car étant déjà engagé sur un autre terrain d’opération. Selon toujours nos sources, « les populations dépassées par la tournure des événements, ont décidé de battre retraite. Ils se précipitent dans les maisons pour faire sortir les enfants, les femmes et sauver quelques matériels. Mais c’était sans compter sur la rapidité de propagation du feu, accompagné d’un vent violent. »



Le bilan fait état de plusieurs tonnes d’arachide, du foin calciné, la perte du bétail et des animaux (ânes, chevaux, chèvres, moutons, poules ) emportés par le feu. Une femme de 70 ans qui était retournée dans une chambre pour des raisons encore inconnues a été retrouvée sous les décombres, complétement calcinée. Toujours dans la même commune, c’est le village de Barkayel Nguéyène qui a été en partie ravagé par un violent incendie, causant ici aussi plusieurs pertes. Le constat est le même à Sam Nguéyène, commune de Bamba Thialène. Mais ici aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Toutefois, beaucoup d’animaux ont péri et une importante quantité d’arachide partie en fumée.



Dans le département de Koungheul ce sont les villages de Kataf et Bagol, dans la commune de Maka Yop, qui ont été la proie d’incendies qui ont tout détruit sur leur passage. Les dégâts sont énormes et les pertes inestimables.

Les populations sinistrées appellent à l’aide...