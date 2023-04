Korité et tension politique : Me Madické Niang invite les acteurs politiques à se ressaisir et à privilégier un dialogue sincère.



Mes chers compatriotes, Mes chers frères et sœurs en islam, Allah dans sa miséricorde infinie nous a encore permis de nous conformer à cette prescription qu’Il nous a transmise dans le verset 183 de la Sôurât Al-Baqarah : le jeûne. Nous pouvons donc tous espérer recevoir la rétribution promise par Allah lui-même en terme de félicités divines dans les deux mondes. Encore une fois le Sénégal vient de s’illustrer en matière de fervente dévotion à Allah à travers des formes originales qui démontrent la profondeur de notre foi. Pour notre part nous ne pouvons que rendre grâce à Allah pour avoir vécu durant ce mois béni des moments de communion intense avec la communauté mouride notamment lors des cérémonies de déclamation de khassaids que nous avons partagées avec Serigne Mountakha MBACKE, Khalife général des Mourides dans l’allégresse individuelle et collective. Qu’Allah agrée tous ces actes de dévotion à la dimension de Sa Grandeur et nous accorde une longue vie de pratique conforme à Sa Volonté. Aujourd’hui, jour de Korité, ensemble célébrons notre victoire sur Satan le maudit et ses affidés à travers toutes les réjouissances licites qui nous sont accessibles par la bonté d’Allah. Mes chers compatriotes, Je voudrais profiter de ce moment de joie pour appeler les acteurs politiques de tout bord à se ressaisir. Le Sénégal et les sénégalais ne peuvent que souffrir de cette confrontation entre acteurs politiques qui dure depuis quelques mois. La seule voie bénéfique pour le Sénégal et les sénégalais est celle d’un dialogue inconditionnel sincère et inclusif dans le seul intérêt du pays. Je dis bien un dialogue dont les conclusions, une fois acceptées, seront appliquées sans réserve par toutes les parties. Ainsi devons-nous : • dialoguer pour s’accorder sur les conditions d’une conduite paisible des affaires publiques dans le respect total des droits et libertés des citoyens ; • dialoguer pour réunir les circonstances nécessaires à une paix civile permettant de préserver l’intégrité des personnes et des biens dans une atmosphère de justice et d’équité ; • dialoguer enfin pour fixer des règles consensuelles et inclusives d’une compétition politique saine et pacifique permettant de faire prévaloir le droit sur la force. Notre conviction est que toute autre voie que le dialogue serait suicidaire pour notre peuple. J'espère que je serais entendu de tous pour l'intérêt exclusif de notre cher pays le Sénégal. Yaa Allah répands sur notre cher Sénégal, sur la Ummah et sur toutes les terres de croyants une pluie de paix et de prospérité durables. Yaa Allah qu’il Te plaise de mettre fin aux innombrables conflits armés qui compliquent la vie en ce bas monde et empêchent tes fidèles de T’adorer dans la quiétude. Yaa Allah accorde une santé de fer et une longévité exceptionnelle à Serigne Mountakha Mbacke, à Serigne Babacar Sy Mansour et à tous nos guides religieux qui gardent avec tant de sagesse l’héritage reçu de leurs illustres ancêtres pour le triomphe de l’Islam. A tous et à toutes, je demande humblement pardon. Soyez assuré que je pardonne à tous et à toutes de bon cœur. Dewennatti Jamm ak xeewel Maître Madicke NIANG Autres articles Korité 2023 : Ousmane Sonko présente ses vœux pour un Sénégal de justice, de paix et de souveraineté…

