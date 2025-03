Korité à la Mosquée Omarienne : Amadou Ba plaide pour l’unité, la paix et annonce son retour

Ce dimanche 30 mars, la famille omarienne a célébré l’Aïd el-Fitr, communément appelé Korité au Sénégal. Parmi les personnalités présentes, Amadou Ba, ancien Premier ministre sous Macky Sall et actuel député à la 15ᵉ législature, a marqué l’événement en se rendant à la grande mosquée Omarienne, où il a partagé un message d’apaisement.



Interrogé après la prière, il a exprimé sa gratitude : « Je rends grâce à Dieu d’être encore présent ici. Je fréquente cette mosquée depuis mon plus jeune âge. » Tout en évitant les sujets politiques, il a insisté sur la spiritualité : « Je souhaite que Dieu accepte nos prières et qu’Il répande Sa grâce sur nous tous, ainsi que sur tout le pays. »



L’ancien chef du gouvernement en a profité pour plaider en faveur de la cohésion sociale, déplorant les « dérives » du débat public. « Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous nous devons respect et considération », a-t-il déclaré, soutenant l’appel de l’imam de la mosquée contre les insultes récurrentes. « Après les injures vient la violence physique… Il faut échanger sans se déchirer », a-t-il ajouté, appelant de ses vœux un Sénégal « uni, paisible et prospère ».



Questionné sur son absence médiatique récente, Amadou Ba a balayé les spéculations : « Je n’ai pas disparu des radars, je travaille. » Sans commenter l’actualité politique, il a toutefois annoncé son retour prochain : « Je reviendrai très bientôt pour donner mon point de vue sur les questions du quotidien. »



Dans un contexte de tensions verbales polarisantes, l’ancien Premier ministre a prôné un discours sobre et rassembleur, dans l’esprit de la Korité : un moment de pardon, de partage et de recentrage sur les valeurs communes.