Korité à Saly : Serigne Khadim Tacko Mbacké appelle au retour vers Dieu et à l’unité

La prière de l’Aïd el-Fitr (Korité) a été célébrée dans la ferveur et le recueillement à Saly, comme dans le reste du pays. Sous la houlette de Serigne Khadim Tacko Mbacké, les fidèles ont marqué la fin du Ramadan par des invocations et des rappels spirituels.



Profitant de cette occasion, le guide religieux a insisté sur les valeurs essentielles de l’Islam : la sincérité, l’honnêteté et la fraternité. Il a exhorté les fidèles à éviter la calomnie et le mensonge, des pratiques condamnées par le Prophète Muhammad (PSL) et Cheikhoul Khadim.



"L'Islam enseigne que la vérité et l’unité sont des piliers de la communauté. La calomnie et le mensonge créent des divisions et éloignent de la miséricorde divine", a-t-il déclaré.



Solidarité et piété face aux défis



Serigne Khadim Tacko Mbacké a également rappelé l’importance de la Zakat al-Fitr, qui permet aux plus démunis de célébrer dignement cette fête. Il a encouragé les fidèles à renforcer les liens familiaux et à soutenir leur prochain, conformément à l’esprit du Ramadan.



"Certes, nous traversons des moments difficiles, mais la solution réside dans le retour vers Dieu. Boostons notre piété et cultivons la bienveillance, car c’est auprès d’Allah que se trouve la solution définitive à nos épreuves", a-t-il ajouté, s’adressant aux fidèles et aux médias, dont Dakaractu Mbour.