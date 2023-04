Korité 2023 : Idy fait la leçon de professionnalisme aux acteurs de la presse

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) à la sortie de la prière de l’Eïd-El-Fitr, a encore fait des siennes. Idrissa Seck face aux journalistes, a attaqué les professionnels de la presse qui, selon lui, dérogent à sa mission initiale.



« La mission du journaliste est très importante. Au delà de l’information, il y a la formation. Vous êtes d’abord des enseignants. Un enseignant a des caractéristiques et doit avoir en bandoulière l’éthique et la déontologie. C’est pourquoi, il doit toujours vérifier pour avoir la véracité et l’authenticité de l’information qu’il détient. Mais donner de l’information juste pour le buzz et après dire que nous avons tenté de joindre l'autre partie en vain. Ce n’est pas professionnel », fait savoir Idrissa Seck.