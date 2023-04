Korité 2023 / Chef de l’opposition, présidence du CESE et lutte contre la Covid-19 : Ce que Macky Sall m’a dit et m’a convaincu … (Idrissa Seck )

C’est pour la première fois qu’il revient sur sa discussion et son alignement aux côtés du président Macky Sall. Idrissa Seck après la prière de l’EÏd-El-Fitr a fait savoir devant les journalistes que son choix est purement républicain. Car le Sénégal était en guerre et il était le chef de l’opposition. « Ce qu’on me reproche c'est d’avoir répondu à l’appel de Macky Sall. Mais il m’a dit les chinois meurent tous les jours et que cette maladie peut arriver ici et rien n’augure que nous serons épargnés. Il m’a dit de venir travailler ensemble le temps de vaincre la Covid-19 et après tu continues tes activités dans l’opposition », a dit Idrissa.



« En son temps, on avait déjà fait le dialogue national et le statut de chef de l’opposition me revenait avec un budget de 4 milliards. C’est mieux que le poste de président du CESE. Je n’ai reçu que des miettes au CESE. Si j’étais resté dans l’opposition avec le statut de chef de l’opposition depuis lors, à cette période je serais président de la République, sans l'ombre d'un doute », a encore fait savoir le président du parti Rewmi.