Kolda / Opportunités et défis pour le développement : Saër Ndao mise sur le secteur agricole et l'élevage.

Neuf (9) mois après son installation, le gouverneur de la région de Kolda, Saër Ndao, fait une sortie pour analyser les opportunités et défis qui se présentent dans cette zone et tire des enseignements.

Selon lui, le développement dans cette localité du sud tient sur deux secteurs principaux que sont l'agriculture et l'élevage.

Cette région offre beaucoup de possibilités et de potentialités en terme de développement. La fertilité de cette zone en terme d'agriculture a du reste permis la diversification des cultures dans cette zone où on peut noter la culture pendant l'hivernage et hors saison : la culture vivrière, céréalière et l'exploitation de la noix de cajou. "La région de Kolda occupe une position stratégique dans le cadre de la satisfaction des besoins en riz. Rien que le bassin de l'Anambé devrait nous permettre d'arriver à l'autosuffisance en riz avec une bonne superficie emblavée", relève le gouverneur.

En plus de ces potentialités, le gouverneur renseigne que d'autres s'y ajoutent dans les départements de Médina Yoro Foula et Vélingara. Respectivement ces départements disposent de l'expansion agricole avec la culture de l'arachide et céréales. Mais aussi la culture de la banane et du riz. Ce qui fait du Fouladou une zone où on peut réaliser la souveraineté alimentaire.

"On peut noter avec le retour des migrants ce qu'on appelle les cultures sous serre", précise le gouverneur.

Pour un bon encadrement et l'intensification de ce secteur agricole, Saër Ndao plaide pour le renforcement des moyens avec la mise à disposition des machines agricoles. Poursuivant, il a profité de l'occasion pour informer les populations que l’État a mis à leur disposition du matériel agricole. Et qu'ils sont en train de voir comment procéder à la distribution. Une fois l'intensification est assurée. Ils vont procéder à la facilitation de l'accès à la terre. Avec toutes ces possibilités, le gouverneur se dit optimiste d'en faire une activité économique de développement à travers l'entrepreneuriat mais aussi à travers le dynamisme dont l'État fait preuve.

Au-delà du secteur agricole le Fouladou détient d'autres potentialités comme le tourisme qui est un secteur primordial pour le développement de cette partie du sud. Ce, à travers l'activité de la chasse mais également son caractère historique sans entrer dans les détails.

En terme de protection de la nature, le gouverneur fixe comme grand objectif le renforcement de la protection et de la préservation des forêts. "On sent ces derniers moments qu'on a eu beaucoup de cas de feu de brousse. Ce qui détruit les forêts. Et si on n'a plus de forêts on n'a plus de gibier. S'il n'y a plus de gibier, on ne chasse plus. Les touristes qui venaient de la France, de l'Espagne pour passer ici 4 mois ou plus, ne viennent plus, également", a-t-il prévenu.

La région de Kolda est confronté à un certain nombre de défis. Ces défis majeurs se résument à l'éducation, la santé et la sécurité.

Tout d'abord, la résorption des abris provisoires et le maintien des enfants à l'école. "Nous voulons l'accès à l'école. Le droit à l'éducation est reconnu. Nous devons offrir à nos enfants les moyens d'aller à l'école", soutient-il.

En plus, le manque d'infrastructures sanitaires de qualité et de proximité est un des défis majeurs à relever dans cette zone frontalière. "Nous plaidons pour que la région de Kolda puisse disposer d'un hôpital neuf qui permettra de prendre en charge toutes les préoccupations de nos populations", a évoqué le gouverneur.

"L'autre défi majeur est également de combattre l'exploitation illicite du bois. Les populations doivent nous accompagner dans cette dynamique pour protéger l'environnement et les forêts", a sollicité en conclusion Saër Ndao, le gouverneur de la région de Kolda.